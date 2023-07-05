Эксперты предупредили о рисках повышения МРОТ

В последние годы правительство РФ повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с опережением инфляции и темпов роста прожиточного минимума (ПМ). Опрошенные РБК эксперты заявили, что у быстрого повышения МРОТ есть как плюсы, так и минусы.

В 2022 году МРОТ в России повышали два раза - на 8,6 процента с 1 января и еще на десять процентов с 1 июня. В 2023-м показатель вырос на 6,3 процента, а в 2024 году его планируют поднять сразу на 18,5 процента - до 19 242 рублей.

К МРОТ в РФ привязаны некоторые выплаты - выплаты по больничному, премии, часть пособий. Это означает, что когда растет МРОТ, растут и эти выплаты.

Среди позитивных последствий роста МРОТ - рост доходов населения, сокращение уровня бедности и доходного неравенства. Однако исследователи НИУ ВШЭ рассказали и о возможных негативных последствиях - это увольнения сотрудников, рост безработицы и расширение теневого сектора экономики.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, что устанавливая МРОТ на каком-либо уровне, государство дает экономике сигнал, какую политику выстраивать - ресурсозатратную или трудозатратную. Если на рынке есть дешевая рабочая сила, невозможно заставить предприятия переходить на современные технологии, подчеркнул эксперт.

«Повышение МРОТ означает, что государство дает сигнал предприятиям рассчитывать их стратегии с условием, что будет дорогая рабочая сила», - отметил Сафонов.

Это означает, что предприятиям необходимо повышать производительность труда, сокращать «потребление рабочей силы» и зависимость от дефицита работников.

В Министерстве труда в ответ на запрос РБК заявили, что увеличение МРОТ не грозит рынку труда негативными последствиями. В ведомстве подчеркнули, что безработица в России находится на рекордно низком уровне - 3,2 процента по итогам мая.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина добавила, что компании могут приспосабливаться к повышению МРОТ, сокращая различные издержки. К примеру, соцпакеты и вознаграждения топ-менеджеров.

Также увеличение МРОТ может отрицательно влиять на занятость из-за оттока части работников в «серый» сектор. Горина заявила, что такой эффект возможен в низкооплачиваемой сферах, где работают люди с низким уровнем образования, молодежь и где распространена неполная занятость.

Эксперт добавила, что МРОТ в России никогда не повышали столь же быстрыми темпами, как планируется в 2024-м, поэтому предсказать последствия очень сложно.