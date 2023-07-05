Французский экономист предрек новый финансовый кризис в конце лета

Известный французский экономист Жак Аттали в беседе с российскими пранкерами предупредил о возможном мировом финансовом кризисе, который может произойти уже в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Аттали высказал опасения о крахе «Дойчебанка» и последующем кризисе в американской финансовой системе. Он отметил, что это может привести к сокращению кредитования и глобальной рецессии, что создаст проблемы для Украины.

Аттали также выразил мнение, что повышение процентных ставок в США было ошибкой и привело к настоящему кризису. Он предупредил о серьезных предпосылках для мирового кризиса в августе из-за высокого уровня мирового долга США и невозможности партий в Конгрессе достичь соглашения. Аттали подчеркнул: социалисты считают, что кризис наступит в августе.