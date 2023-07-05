Японский экспорт оказался под угрозой из-за сброса воды с «Фукусимы»

Решение Японии сбросить часть слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан создает риски для основных экспортных товаров страны, включая морепродукты и косметику. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным издания, официальные лица материкового Китая и Гонконга, которые являются крупными импортерами японских товаров, вновь выразили озабоченность по поводу этого предложения даже после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что такая утилизация безопасна и соответствует мировым стандартам.

Гонконг «неоднократно выражал серьезную обеспокоенность по поводу влияния плана сброса на безопасность пищевых продуктов» и намерен ввести некоторые ограничения на поставки морепродуктов из районов повышенного риска, как только начнется сброс отходов «Фукусимы», говорится в заявлении городских властей.

При этом экспорт сельскохозяйственной продукции и морепродуктов из Японии в Китай в прошлом году вырос до 278,3 млрд иен (1,9 млрд долларов), из которых около трети пришлось на морепродукты.

Также жители Китая объявили бойкот японской косметике, что повлияло на акции таких фирм, как Shiseido Co.

План Tokyo Electric Power Co. по сбросу воды с «Фукусимы», объем которой равен примерно 500 плавательным бассейнам олимпийского размера, вызвал опасения и в Южной Корее. Из-за этого резко поднялась цена на морскую соль, которая является ключевым ингредиентом популярного блюда кимчи.

Также в Южной Корее прошли акции протеста против плана Японии по сбросу в океан воды с атомной электростанции.