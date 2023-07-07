Китай запретил ввоз продуктов из Японии

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Сообщение об этом было опубликовано в пятницу на сайте регулятора.

"Чтобы предотвратить экспорт радиоактивно загрязненных японских продуктов питания в Китай и обеспечить безопасность импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня запрещает ввоз продуктов из 10 префектур, включая Фукусиму", - говорится в заявлении ГТУ КНР.

МАГАТЭ 4 июля опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио глава агентства Рафаэль Гросси также отметил, что МАГАТЭ считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.