Саудовская Аравия исключила продажу нефти в юанях

Саудовская Аравия осуществляет продажу нефти только в долларах. Об этом заявил президент нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит «Интерфакс».

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Так глава государственной компании ответил на вопрос журналистов о переходе страны на расчеты в юанях. «Нет. Все номинируется в долларах», — исключил Нассер.

Президент Saudi Aramco также рассказал о возросших объемах поставок нефти. По его словам, поскольку Россия нарастила экспорт в Азию, Саудовская Аравия в свою очередь увеличила отгрузки в Европу. Так, был подписан контракт с польской компанией PKN.

«Мы удовлетворяем спрос наших потребителей. Мы наращиваем поставки в разные страны»,— отметил Нассер.

В декабре 2022 года Пекин начал лоббировать использование в торговле нефтью юаня вместо доллара. Председатель КНР Си Цзиньпинь тогда заявил, что арабским странам следует помочь Китаю снизить влияние США в нефтяной отрасли. Позднее министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан рассказал о готовности страны к расчетам за нефть и газ не только в американской валюте.