По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 триллиона рублей. Предварительную оценку исполнения бюджета дало Министерство финансов России, данные опубликованы на сайте ведомства.

Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 17,8 процента, достигнув 8,9 триллиона рублей. В целом поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12 процентов, составив 12,38 триллиона рублей.

В то же время расходы выросли за полгода до 14,97 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 2,59 триллиона рублей, за июнь он сократился на 819 миллиардов рублей.

Минфин объясняет падение нефтегазовых доходов высокой базой прошлого года, а также снижением стоимости российской нефти сорта Urals. Дополнительное давление оказало падение цен и сокращение объемов экспорта природного газа. Ведомство прогнозирует, что сокращение выплат по демпферу нефтяным компаниям и сокращение ценовых дисконтов позволит увеличить нефтегазовые поступления во второй половине года.