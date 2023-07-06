Набиуллина объяснила ослабление курса рубля

Нынешнее ослабление курса рубля связано с внешней торговлей, при этом плавающий курс является благом для экономики и позволяет ей адаптироваться. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Сегодня утром курс евро на Мосбирже поднялся до 101 рубля впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара превысил отметку в 93 рубля.

По словам Набиуллиной, такая динамика курса российской валюты «во многом объясняется внешней торговлей».

«Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз. Поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется, но плавающий курс - это благо, который позволяет внешние шоки легче абсорбировать экономике», - пояснила она.

При этом глава Центробанка России призвала не строить «теории заговора» о слабом рубле, напомнив, что попытки влиять на плавающий курс заканчиваются «периодами глубокой девальвации».

Также Набиуллина обратила внимание на то, что инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, но доверие к регулятору и его действиям растет, сообщает РИА Новости.

«Режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс показывают свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем», - констатировала она.