Арктике помогут торф и атом

Себестоимость электричества, которое вырабатывают старые дизельные установки для снабжения удаленных арктических территорий, доходит до 100 рублей за киловатт. Регионы тратят миллиарды рублей ежегодно на дотации, чтобы сделать такое электричество доступным для населения. Поэтому для полноценного и сравнительно недорогого электроснабжения самых труднодоступных районов Заполярья нужно использовать не только солнце, ветер и малые формы ядерной энергетики, но и традиционные энергоресурсы. Однако прежде нужно разработать единый реестр необходимых регионам инновационных и экономных установок с привязкой к имеющимся у них запасам торфа, угля или нефти. Эти полезные ископаемые и следует использовать для выработки энергии, так как это поможет сэкономить на транспортных расходах, а значить удешевить процесс. Такие рекомендации сенаторы намерены направить Правительству и региональным властям по итогам состоявшегося 6 июля заседания рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

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Программа есть, нужны ресурсы

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Благодаря госпрограмме по развитию возобновляемой энергетики, до 2035 года суммарная мощность объектов альтернативной энергетики в стране должна увеличиться от 13 до 15 гигаватт. Для потенциальных инвесторов, с одной стороны, перспектива кажется достаточно привлекательной, но, с другой стороны, их отпугивают сроки возврата инвестиций, которые в современных проектах доходят до 15 лет. Поэтому желающих поучаствовать в развитии альтернативных схем электроснабжения на Крайнем Севере немного, отметили участники рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при палате регионов.

По словам руководителя направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Максима Губанова, частному бизнесу не интересно идти в проекты с долгим сроком окупаемости. Этому не способствуют и проблемы с получением льготных кредитов. По сути, нет источников для финансирования таких проектов, уточнил чиновник. Чтобы привлечь инвестиции в локальную генерацию, «нужно планировать ее объемы на уровне регионов, где были бы описаны перспективы на ближайшие 5-7 лет».

Что касается крупных проектов, то здесь следует использовать преимущества России в области атомной энергетики, считает вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «РАОС» Олег Сиразетдинов. Он предложил развивать в Арктической зоне небольшие атомные энергоустановки мощностью до 100 мегаватт.

Экологически чистый и экономичный атом — это хорошо, но и про традиционные виды топлива, которые можно использовать для выработки электричества, забывать не стоит, убежден сенатор Александр Высокинский. Например, торф, которого в России очень много. С ним согласился директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. Тем более, что энергоустановки, работающие на торфе, уже применяются, а полгода назад президент России дал поручение активизировать привлечение инвестиций в эту сферу.

Нужен точный план

В помощь инвесторам в Минэнерго составили перечень необходимой в труднодоступных районах Арктики малой генерации, разместив информацию на сайте министерства. По словам Андрея Максимова, это поможет желающим поучаствовать в интересных проектах точно оценить объемы капиталовложений и срок их окупаемости.

Ранее «Парламентская газета» писала, что развитию альтернативных методов добывания электричества в Арктической зоне мешает отсутствие ярко выраженного спроса. Поэтому в стране необходимо создать комплексную программу, гарантирующую востребованные мощности возобновляемой энергетики. Об этом в сентябре прошлого года заявил в Госдуме директор Ассоциации по развитию возобновляемой энергетики Алексей Жихарев на круглом столе.