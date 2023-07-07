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В России спрогнозировали курс доллара

Бывший зампред Центробанка (ЦБ) Михаил Сухов заявил, что доллар не получит трехзначное значение. Слова Сухова приводят «Известия».

В России спрогнозировали курс доллара
© ТАСС

Собеседник издания отметил, что ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения.

По его словам, сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро находятся значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и власти.

«Возможно, под влиянием изменения торгового баланса, мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 рублей за доллар до 80 или даже 85 рублей за доллар», — подчеркнул Сухов.

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