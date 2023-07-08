В КНР выразили озабоченность антикитайскими санкциями США

Вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн выразил озабоченность антикитайскими санкциями и ограничительными мерами со стороны США. Об этом он заявил в субботу на встрече с главой Министерства финансов США Джанет Йеллен.