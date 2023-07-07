В Польше призвали запретить ввоз замороженной малины с Украины

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский призвал Европейский союз как можно скорее запретить ввоз замороженной малины из Украины. Он отметил, что это является приоритетом и в интересах польской экономики. Об этом пишет РБК.

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По его словам, в 2022 году 42 тысячи польских фермеров произвели 105 тысяч т малины. Одновременно с этим импорт замороженных ягод из Украины в Польшу в прошлом году увеличился на треть и составил более 22 тысяч т. Ковальский выразил готовность лично обратиться к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, главе Европейской народной партии Манфреду Веберу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен для обсуждения данной проблемы.

Замминистра отметил, что импорт украинской малины в Польшу продолжает расти. Только с января по апрель текущего года он вырос на 117% и превысил 7 тысяч тонн. В марте несколько стран, включая Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, обратились к Еврокомиссии с просьбой выкупить скопившееся украинское продовольствие. Они жаловались на падение цен на свою собственную продукцию из-за большого потока украинских товаров, ввезенных в рамках беспошлинного режима до июня 2023 года. Это касалось различных продуктов, включая зерно, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки, ягоды, муку, мед и макароны.