Названы три долгосрочных тренда мировой экономики
Первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что мировая экономика на данный момент сталкивается с тремя важными трендами — проблемой старения и уменьшения населения, усилением роли климатической повестки и учетом интересов безопасности в экономической политике. Ее слова приводит «Прайм».
Юдаева назвала демографию «остро стоящей» проблемой во всем мире. По ее словам, сегодня общество живет в мире, где население не растет, но по привычке думает иначе.
Еще одним трендом мировой экономики стала растущая важность климатической повестки. Юдаева уверена, что данную проблему недооценивают, продолжая считать, что «от нефти и газа никто не откажется никогда».
«Я помню, как мы все считали, что сланцевая нефть никогда не станет конкурентом несланцевой. Так и было несколько лет, пока не стала. Я бы не недооценивала эту повестку», — добавила она.
Последним трендом стал учет интересов нацбезопасности в экономической политике. Юдаева пояснила, что речь идет о делении стран на блоки и последующему изменению глобального экономического ландшафта, который может привести к фрагментации мировой экономики и финрынка.