$92.57+2.23100.72+2.30

На Украине ожидают роста экономики страны в 2023 году

В 2023 году на Украине ожидается рост экономики на 3%. Об этом Bloomberg заявил глава Минфина страны Сергей Марченко.

На Украине ожидают роста экономики страны в 2023 году
© globallookpress.com

«В этом году ожидается экономический рост на уровне в целых 3%», — сказал он.

Марченко добавил, что Киев продолжит стремиться к искоренению коррупции в стране, чтобы «показать всему цивилизованному миру, что Украина движется в правильном направлении».

Также он спрогнозировал высокие расходы на оборону и указал на необходимость предоставления Украине страхования военных рисков с целью привлечения инвестиций со стороны союзников. Данную инициативу уже поддержали страны G7, куда входят США, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Франция и Япония, отметили в Bloomberg.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости