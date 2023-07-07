На Украине ожидают роста экономики страны в 2023 году
В 2023 году на Украине ожидается рост экономики на 3%. Об этом Bloomberg заявил глава Минфина страны Сергей Марченко.
«В этом году ожидается экономический рост на уровне в целых 3%», — сказал он.
Марченко добавил, что Киев продолжит стремиться к искоренению коррупции в стране, чтобы «показать всему цивилизованному миру, что Украина движется в правильном направлении».
Также он спрогнозировал высокие расходы на оборону и указал на необходимость предоставления Украине страхования военных рисков с целью привлечения инвестиций со стороны союзников. Данную инициативу уже поддержали страны G7, куда входят США, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Франция и Япония, отметили в Bloomberg.
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