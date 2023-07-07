В Греции признали, что экономика страны расплачивается за санкции против РФ

"В целом война стоила нам не столь много, как мы думали, - пояснил управляющий ЦБ. - Намного более важно - остановить потерю человеческих жизней и восстановить мир в Европе по сравнению с расходами, которые нам приходится нести. Мы, греки, столько раз страдали в прошлом: после Второй мировой войны у нас была гражданская война, и Греция - одна из стран в Европе, которая очень много страдала после обретения своей независимости [от Османской империи] в 1830 году. Мы очень сконцентрированы на мире, международном праве и уважении границ".