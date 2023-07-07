В Греции признали, что экономика страны расплачивается за санкции против РФ

Управляющий ЦБ Греции признал, что экономика страны расплачивается за санкции против РФ
Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас признал, что санкции против РФ имеют свою стоимость для греческой экономики.
Корреспондент ТАСС спросил Стурнараса в пятницу на встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах, делал ли Банк Греции (центробанк страны) подсчеты о том, в какой степени экономика Греции теряет от применения санкций ЕС против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потере тысяч российских туристов.
"Да, конечно, это имеет свою стоимость, - ответил глава ЦБ. - Определенно, стоимость всего этого [для экономики] имеется. Но для нас принцип международных границ более важен, чем эта стоимость. Приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы".
На уточняющий вопрос корреспондента по поводу того, делал ли все-таки ЦБ расчеты по поводу потерь Греции, Стурнарас ответил, что "это не так уж важно".
"В целом война стоила нам не столь много, как мы думали, - пояснил управляющий ЦБ. - Намного более важно - остановить потерю человеческих жизней и восстановить мир в Европе по сравнению с расходами, которые нам приходится нести. Мы, греки, столько раз страдали в прошлом: после Второй мировой войны у нас была гражданская война, и Греция - одна из стран в Европе, которая очень много страдала после обретения своей независимости [от Османской империи] в 1830 году. Мы очень сконцентрированы на мире, международном праве и уважении границ".
ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за военной операции Москвы на Украине. Первые 10 пакетов санкций ЕС представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров, или оказании услуг, например по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи.
Специальная военная операция проводится Россией с целью демилитаризации и денацификации Украины.