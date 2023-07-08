Эксперт предупредил о рисках повышения ключевой ставки

Поднятие ставки Банка России для уменьшения растущей инфляции вызовет нагрузку на бюджет и в дальнейшем ударит по экономике страны, предупредил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор учтет при принятии решений по ставке то, что динамика курса национальной валюты несет высокие проинфляционные риски.

Эксперт заметил, что 21 июля пройдет заседание Совета директоров ЦБ. На нем предположительно будет принято решение о повышении ставки на 0,5%, до 8%. Он добавил, что не исключает даже повышения ставки до 8,5%.

По его оценке, повышение ставки действительно несколько снизит инфляцию. Вместе с тем, уточнил Лосев, это приведет к росту расходов Минфина РФ.

Ведомство в настоящее время финансирует большое количество разнообразных программ, пояснил аналитик. При недоборе налогов Минфину придется выделять денежные средства на проекты «за счет долга, за счет выпуска облигаций федерального займа».

В конечном итоге, таргетирование инфляции посредством повышения ставки приведет к удару по всей экономике страны, по всем гражданам, констатировал Лосев.