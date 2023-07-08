В Греции рассказали о последствиях санкций против России для экономики страны

Антироссийские ограничительные меры оказывают негативное влияние на греческую экономику, рассказал на брифинге председатель Банка Греции, экс-министр финансов страны Яннис Стурнарас. Об этом пишут «Известия».

Журналисты напомнили, что Евросоюз, членом которого является Греция, ввел несколько пакетов рестрикций против России. Они попросили главу регулятора рассказать, как введение санкций отразилось на экономике страны.

Финансист подчеркнул, что для Афин принцип международных границ существенно важнее любых расходов. Вместе с тем, уточнил он, подключение страны к санкционной политики «имеет свою стоимость».

На вопрос о том, как дорого обошлись Греции санкции против России, глава ЦБ уклончиво ответил, что «это не так уж важно».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что республика является одной из немногих западных стран, компании которой не продекларировали уход с российского рынка, а действительно в полном составе ушли с него.