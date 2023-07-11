В России ужесточат условия финансирования науки

Министерство финансов России намерено изменить способы финансирования научных исследований из бюджета, чтобы исключить возможность перевода средств на проекты, которые ранее не были одобрены Российской академией наук (РАН). Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет «Коммерсантъ».

Ужесточение условий связано с тем, что в действующих правилах имеется лазейка, связанная со сроками предоставления заключений. РАН и сейчас имеет право блокировать выделение денег, но в ряде случаев проект направляют на отзыв в академию слишком поздно. В результате отрицательное заключение приходит в момент, когда средства уже израсходованы.

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В мае президент академии Геннадий Красников на общем собрании членов РАН обещал, что практика, когда экспертизу академии не учитывают, будет прекращена. В проекте Минфина предлагается установить ограничения на утверждения лимитов бюджетных обязательств до момента, когда в правительство поступит вердикт РАН по конкретному эпизоду.

Государство уже сокращает закупки в научной сфере, объясняя этот процесс борьбой за эффективность. Так, в 2020 году общая сумма госконтрактов составила 259 миллиардов рублей, в 2021-м — 268 миллиардов, в 2022-м — 182 миллиарда. При этом из бюджета по-прежнему оплачиваются 60-70 процентов расходов на научные исследования.

В правительстве планируют переложить большую часть расходов в этой области на бизнес, чтобы повысить коммерциализацию разработок. Но пока этот процесс находится в подвешенном состоянии, вкладывать какие-то средства в науку готовы только крупнейшие компании, которые не зависят от политической конъюнктуры.

В июне прошлого года глава крупнейшей в России частной газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил о невозможности быстрой локализации в стране оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он указал, что только на научные работы нужны десятки миллиардов рублей, без участия властей профинансировать их невозможно.