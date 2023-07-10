Банковскому сектору США предрекли «сейсмический сдвиг»

После краха ряда крупных инвестиционных организаций (Silicon Valley Bank, First Republic Bank и других) банковский сектор США может столкнуться с новой волной слияний и поглощений средних по капитализации финансовых структур. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отраслевых аналитиков.

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Как пишет CNBC, американский банковский сектор находится «на пороге сейсмического сдвига». На формирование нового этапа финансового кризиса в США могут повлиять ряд факторов. Среди ключевых — продолжение курса по ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), увеличение ключевой ставки, долговой кризис в сегменте коммерческой недвижимости и другие.

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На этом фоне банковскую систему может ожидать самая значительная трансформация со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Многие из 4672 местных кредитных организаций в ближайшие несколько лет будут вынуждены перейти под контроль банков с большей капитализацией. Это может произойти как рыночными методами, так и при содействии регулирующих органов власти.

Повышение процентных ставок может привести к наращиванию убытков по ценным бумагам, которыми владеют банки. Этот фактор станет предпосылкой массового снятия вкладчиками наличных средств со счетов, что грозит резким сокращением клиентской базы и снижением прибыли от основного вида бизнес-деятельности банков (получения доходов от разницы между кредитными и депозитными ставками).

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Крах кредитной организации произошел на фоне роста учетной ставки ФРС и стал наиболее крупным банкротством банка в США с начала финансового кризиса 2008 года. Следом за SVB c трудностями столкнулись и ряд других местных организаций, включая Signature Bank и Silvergate Bank.