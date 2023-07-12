ЦБ разработал основные правила платформы цифрового рубля

Основные правила, по которым Банк России как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним разработаны и содержатся в проекте положения ЦБ. Это ключевой нормативный акт для запуска цифрового рубля.

Согласно сообщению ЦБ, в документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями.

Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.