Экономика Индия может стать второй в мире

Согласно отчёту инвестбанка США Goldman Sachs, экономика Индии может занять второе место в мире к 2075 году.

Согласно расчетам банковского аналитика Сантана Сенгупта, экономика Китая через 52 года достигнет 57 триллионов долларов. На втором месте может оказаться экономика Индии. Сенгупт считает, что её размер может достигнуть 52,5 триллионов долларов. Третьей экономикой мира, по словам аналитика, станет США – её размер может составить 51,5 триллион долларов. Отметим, что российская экономика в прогнозе не упоминается вовсе.

Такой рост для экономики Индии может стать возможным благодаря рабочей силе, а также упором на собственных предпринимателей. Это делает страну наименее зависимой региональной экономикой, что может привести к увеличению собственного потенциала производства. Помимо этого, Сенгупт считает, что рост демографической ситуации в Индии также положительно скажется на экономической эффективности страны.