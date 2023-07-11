Бюджет России недополучил триллионы рублей по налогам

Совокупная задолженность к 1 января 2023 года по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам в России составила 2,5 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что показатель увеличился на 545 миллиардов рублей (или на 27,5 процентов) год к году. Издание подчеркнуло, что дефицит федерального бюджета, в свою очередь, в 2022 году достиг 3,3 триллиона рублей.

В заключении комитета Госдумы по экономической политике уточняется, что задолженность увеличивается по НДС, по налогу на прибыль организаций, по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами, а также по платежам за пользование природными ресурсами.