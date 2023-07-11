Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Депутаты Государственной думы проголосовали за утверждение отчета об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год. Соответствующий документ был инициирован российским правительством.

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В постановлении сказано, что бюджет ФОМС за 2022-й исполнен по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей или 105,1 процента к общему объему доходов. По расходам же названы 2,797 триллиона, или 99,4 процента к общему объему утвержденных плановых назначений. Таким образом, профицит ФОМС составил свыше 122 миллиардов.

Бюджету фонда, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение», передает ТАСС.

Врач-юрист Николай Чернышук рассказал, как по полису ОМС можно лечиться не только в государственных, но и в частных медучреждениях.