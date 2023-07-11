Силуанов оценил доходы России от импорта в этом году

«...У нас доходы от импорта стали даже больше, чем доходы от экспорта. Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идем хорошими темпами, а по экспорту чуть пока доходы отстают от наших планов», — сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, комментируя вопрос об объемах торговли в прошлом году.