Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что зерновая сделка является невыгодной не только для России. Его слова приводит РИА Новости.

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Экономист назвал зерновую сделку бесполезной для России и европейских аграриев. По его мнению, была выполнена украинская часть соглашения, но не требования Москвы.

«Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие», — отметил он.

Специалист добавил, что несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить получилось. Однако другие условия Москвы не выполнены — например, Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода «Тольятти — Одесса». «Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку», — заключил он.