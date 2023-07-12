В Минфине заявили о подготовке к «мобилизации ресурсов»

Министерство финансов России не видит рисков для исполнения бюджета в 2023 году, однако в следующие три года надо быть готовыми к «мобилизации ресурсов». Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает Forbes.

По его словам, в настоящее время в части «базовых всех решений вообще у нас проблем нет». Что касается дополнительных решений, то Силуанов заверил, что их удастся найти.

«По следующей трехлетке мы сейчас как раз вместе с нашими коллегами в правительстве отрабатываем задачи по мобилизации ресурсов. Да, это потребуется», — признал министр.

Ранее «Ведомости» сообщали, что на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам Силуанов предложил урезать в бюджете 2024 года на десять процентов все расходы за исключением защищенных статей. Под ними, как правило, подразумеваются социальные выплаты, расходы на оборону и безопасность. Участники совещания, утверждает источник, согласились с необходимостью уменьшить траты.

До этого в ходе дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) тема приоритизации расходов бюджета стала ключевой. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников называл сокращение всех расходов на равную сумму откатом назад.