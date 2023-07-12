Крупнейшая экономика Европы оказалась заложницей энергоперехода

Власти Германии продолжат придерживаться своих целей в области водородной экономики в ближайшие 6,5 года для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Однако крупнейшая экономика Европы может столкнуться с рядом проблем на пути к этой цели, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ местного правительства.

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Для более активного перехода на водородную энергетику стране потребуется проложить 1800 километров переоборудованных и новых трубопроводов. Эта транспортная инфраструктура в дальнейшем будет присоединена к трансъевропейской водородной сети общей протяженностью 4500 километров. Меры потребуют от германских и европейских властей значительной финансовой поддержки в рамках проекта Important Projects of Common European Interest (IPCEI). В документе отмечается, что новые трубопроводы для перекачивания водорода должны быть введены в эксплуатацию не позже 2027-2028 годов.

Кроме того, Германии придется ввозить минимум половину требуемой нормы потребления этого вида топлива из-за рубежа. Суммарная норма ФРГ к 2030 году составит порядка 95-130 тераватт-часов (ТВтч), из которых 50-70 процентов придется импортировать. На этом фоне местные власти планируют «терпимее» относиться к водороду, полученному из ископаемых и ядерных источников.