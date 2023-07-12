В ЦБ заявили о росте ВВП на 0,7%
ВВП России во втором квартале с корректировкой на сезонность вырос на 0,7% благодаря расширению частного спроса и высоким бюджетным вливаниям в экономику. Об этом говорится в бюллетене Банка РФ «О чем говорят тренды».
«Во II квартале благодаря дальнейшему расширению частного внутреннего спроса и сохранению высоких бюджетных вливаний в экономику рост ВВП продолжился повышенными темпами I квартала (+0,7% квартал к кварталу со снятой сезонностью)», — указано в тексте.
Данный показатель вплотную приблизил экономику РФ «к ее предыдущему циклическому пику», а в части внутреннего спроса она даже превысила его.
Также в бюллетене отмечается, что бюджетный импульс и активный рост кредитного привели к перевесу в сторону спроса.
«Предложение товаров и услуг все сильнее отстает от спроса, несмотря на высокие темпы роста. В результате обостряется дефицит производственных факторов – трудовых ресурсов и производственных мощностей. Это провоцирует повышенный рост цен на них», — пояснили в ЦБ.
В общей сложности рост потребительских цен закрепился выше уровня 4%. Главными проблемами, с которыми столкнулись производители товаров и услуг, являются издержки из-за барьеров с импортом и производственные и трудовые ограничения.