Cенатор Клишас отозвал свой проект о легализации онлайн-продажи алкоголя

Ранее представленный в правительстве законопроект о регулировании дистанционной продажи алкогольных напитков в России снят с рассмотрения. Автор инициативы Андрей Клишас сам отозвал документ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с его обсуждением.

В законопроекте речь шла о поправках, позволяющих компаниям, имеющим лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, продавать её в интернете с доставкой покупателю. Для этого компании предлагалось включить в специальный реестр.

По словам собеседника в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после того, как свои замечания представил Минфин. Министерство в целом поддержало законопроект, но подготовило ряд замечаний, отметил источник издания, не уточнив их сути. При этом Минпромторг поддерживает инициативу Клишаса.

Параллельно в Госдуме рассматривается законопроект Минфина об экспериментальном режиме онлайн-продаж алкоголя через сайт «Почты России». По словам собеседника издания, рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван. Против него высказывались, в частности, Ассоциация компаний интернет-торговли (в неё входят Ozon, «Сбермаркет», Wildberries).