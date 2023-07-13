В России заявили, что цифровой рубль может помочь бороться с коррупцией

Все платежи, которые будут происходить при помощи цифрового рубля, будут прозрачными. Поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в стране. Об этом РИА Новости заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

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«Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность», — отметил Артюхин.

По его словам, важность и удобство цифрового рубля будет доказано не сразу и для этого потребуется определенное время. Кроме того, будут выявляться разные вещи по ходу его использования, которые будут меняться и корректироваться. Поэтому в данном вопросе лучше не спешить и спокойно подождать.