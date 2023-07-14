Выйти на запланированный уровень доходов бюджета с учетом падения поступлений от экспорта правительству поможет слабый рубль, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их оценкам, для исполнения заданных параметров властям нужен курс доллара не менее 90 рублей, а если нынешние тенденции сохранятся, то речь будет идти о 100 рублях.

Аналитик «Финама» Андрей Маслов отметил, что даже в текущих условиях — доллар выше 90 рублей, а евро выше 100 рублей — власти сталкиваются с нехваткой доходов. Если ситуация с экспортом в денежном выражении не улучшится, то и такой рубль окажется чересчур крепким. Впрочем, добавил он, это не значит, что Минфин и ЦБ намеренно ослабляют российскую валюту.

Аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Кирилл Горбунов признал, что более резкое ослабление рубля может позволить вывести нефтегазовые доходы по итогам года на базовые восемь триллионов рублей. По его словам, в компании ожидали движение к уровню 90 рублей за доллар, но не предполагали, что оно произойдет настолько стремительно.

Глава направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев отметил, что для исполнения прогноза по нефтегазовым доходам нужен не только доллар по 90 рублей, но и средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals по 60 долларов за баррель, а также сохраняющиеся объем поставок.

По мнению Маслова, чтобы прогноз сбылся, эталонный сорт Brent должен вырасти в цене еще на 15 процентов, до 90 долларов за баррель. Однако он напомнил, что судить о нефтегазовых доходах России только по этому параметру сложно, так как страна закрыла статистику как по добыче нефти и газа, так и по реальной стоимости продажи.

Горбунов отмечает, что препятствием для исполнения бюджета остаются как возможное увеличение дисконта Urals к Brent, так и снижение объемов экспорта. И если первое эксперт считает маловероятным, то в пользу второго говорит обещание России добровольно сократить поставки за рубеж на 500 тысяч баррелей с августа этого года. Также остается открытым вопрос реальной цены поставок без учета на дорожающий фрахт и логистику.

Против России играет слабое восстановление мировой экономики, в первую очередь, проблемы в Китае, который сокращает спрос. Поэтому Маслов считает маловероятным увеличение объемов экспорта, хотя и не исключает, что рост цен на газ в Европе улучшит ситуацию. Тунев назвал консенсусом превышение плана по расходам до конца года, главный вопрос, уточнил он, где Минфин отыщет источник дополнительных доходов. Одним из источников он назвал рост ненефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что объем нефтегазовых доходов бюджета в июне опустился до минимальных значений с февраля. При этом экспорт российской нефти на неделе, завершившейся 9 июля, сократился на миллион баррелей в сутки, что давит на доходы даже с учетом более слабого рубля.