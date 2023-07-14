Подтверждена готовность России продавать меньше нефти

Россия действительно готова ограничить поставки нефти за рубеж в августе, в том числе продажа из западных портов упадет на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на двух источников, знакомых с планами по экспорту, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в России закрыта статистика по добыче нефти, а кроме того, в правительстве не указали, от уровня какого месяца ожидается объявленное сокращение на 500 тысяч баррелей. Тем не менее новые сведения подтверждают, что Москва, скорее всего, сдержит обещание. Refinitiv Eikon также полагает, что российский экспорт ожидает снижение.

При этом процесс уже начинается. Как говорится в материале, поставки из портов Новороссийска на Черном море и Приморска и Усть-Луги на Балтике упадут до 1,9 миллиона баррелей в сутки. В июне они составляли 2,3 миллиона, а в мае — 2,4 миллиона.

О планах экспорта из тихоокеанских портов, где отправлять партии нефти по цене выше потолка гораздо проще, не сообщается. Но заметно увеличить поставки в этом направлении нельзя в связи с ограниченностью возможности доставлять нефть туда.

Ранее Bloomberg подсчитал, что за неделю, завершившуюся 9 июля, экспорт российской нефти сократился более чем на миллион баррелей в сутки по сравнению с предыдущими неделями, до 2,86 миллиона. Это стало минимальным значением с февраля 2023 года.