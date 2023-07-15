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В РАН рассказали о попытках Запада разделить экономики России и Узбекистана

Запад хочет разделить экономики России и Узбекистана. С этой целью зарубежные эмиссары всё чаще делают властям среднеазиатской республики «заманчивые предложения».Об этом рассказал сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В РАН рассказали о попытках Запада разделить экономики России и Узбекистана
© РИА Новости

По его словам, страны Запада не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы «отстыковать экономику» государств Средней Азии, в том числе узбекскую, от российской.

«Звучат разные цифры, приезжают разные делегации, озвучиваются разные заманчивые предложения», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что отношения России и Узбекистана имеют колоссальный советский и постсоветский задел. Однако надо прикладывать «значительные усилия, чтобы сохранить завоёванные позиции».

Грозин добавил, что отношения России и Узбекистана сейчас динамично развиваются, совместных проектов становится всё больше.

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