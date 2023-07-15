В РАН рассказали о попытках Запада разделить экономики России и Узбекистана

Запад хочет разделить экономики России и Узбекистана. С этой целью зарубежные эмиссары всё чаще делают властям среднеазиатской республики «заманчивые предложения».Об этом рассказал сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, страны Запада не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы «отстыковать экономику» государств Средней Азии, в том числе узбекскую, от российской.

«Звучат разные цифры, приезжают разные делегации, озвучиваются разные заманчивые предложения», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что отношения России и Узбекистана имеют колоссальный советский и постсоветский задел. Однако надо прикладывать «значительные усилия, чтобы сохранить завоёванные позиции».

Грозин добавил, что отношения России и Узбекистана сейчас динамично развиваются, совместных проектов становится всё больше.