Премьер Украины Шмыгаль назвал размер западной помощи

Западные партнеры с начала года предоставили Украине более 23 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.
Исходя из обнародованных данных, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 млрд долларов. По словам Шмыгаля, приоритетом в расходах остается военный сектор, на втором месте — социальные программы.
«За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 трлн гривен», — написал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов, президент страны Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть.