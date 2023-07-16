Премьер Украины Шмыгаль назвал размер западной помощи

Западные партнеры с начала года предоставили Украине более 23 млрд долларов для покрытия дефицита госбюджета. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

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Исходя из обнародованных данных, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на 13 млрд долларов. По словам Шмыгаля, приоритетом в расходах остается военный сектор, на втором месте — социальные программы.

«За шесть месяцев этого года в госбюджет поступили 1,3 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1,78 трлн гривен», — написал Шмыгаль.