СМИ: в России будут жестко наказывать за повышение цен

В России намерены усилить контроль за необоснованным повышением цен на продукты питания. Это касается и роста тарифов ЖКХ, а также увеличения стоимости онлайн-услуг. За это возьмется Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил

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«Известиям» статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.

По его словам, россияне часто отмечают рост цен на продукты. Собеседник подчеркнул, что он вызван недобросовестным, спекулятивным поведением участников рынка в отношении потребителей. В этой связи, как уточнил Пузыревский, законопроект о запрете согласованных действий бизнес-организаций, вызывающих необоснованное увеличение цен более чем на 30 процентов коротком промежутке времени, был подготовлен службой. Он уже направлен в правительство. Внесение законопроекта в Госдуму ожидается в сентябре, указал собеседник.

Он также отметил, что концепция привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов ЖКХ в субъектах была согласована «буквально на днях».

По словам Пузыревского, документ предусматривает наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы.