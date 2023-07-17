СМИ: в России будут жестко наказывать за повышение цен
В России намерены усилить контроль за необоснованным повышением цен на продукты питания. Это касается и роста тарифов ЖКХ, а также увеличения стоимости онлайн-услуг. За это возьмется Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил
«Известиям» статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский.
По его словам, россияне часто отмечают рост цен на продукты. Собеседник подчеркнул, что он вызван недобросовестным, спекулятивным поведением участников рынка в отношении потребителей. В этой связи, как уточнил Пузыревский, законопроект о запрете согласованных действий бизнес-организаций, вызывающих необоснованное увеличение цен более чем на 30 процентов коротком промежутке времени, был подготовлен службой. Он уже направлен в правительство. Внесение законопроекта в Госдуму ожидается в сентябре, указал собеседник.
Он также отметил, что концепция привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов ЖКХ в субъектах была согласована «буквально на днях».
По словам Пузыревского, документ предусматривает наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы.
Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение» сообщило, что россияне в начале текущего месяца заметили повышение стоимости сахара, молочной, мясной и рыбной продукции.