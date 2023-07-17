Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие. По его словам, часть договоренностей по зерновой сделке, которая касается РФ, не выполнена. Издание «Комсомольская правда» собрало основную информацию по данному вопросу.

Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашение об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов было достигнуто между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Сделка продлевалась три раза, последние два - сроком на 2 месяца.

«КП» подчеркивает, что Россия с самого первого дня полностью выполняла все обязательства. Страна решила разблокировать вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю. Кроме того, удалось вывезти миллионы метрических тонн украинской продукции.

Однако, как отмечается, некоторые договоренности по зерновой сделке, которые касаются России, не выполнили. Речь идет, в частности, о разблокировке российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновлении поставок сельхозтехники.