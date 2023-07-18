Экономист предложил способ остановить рост доллара

Американская валюта перестанет расти, если России расширит свое участие во внешней торговле и укрепит рубль. Такое заявление сделал эксперт РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько, передает URA.RU.

Он указал, что чем больше российская валюта будет задействована в экспортно-импортных операциях, тем больше это будет играть на пользу РФ и во вред США и доллару.

«Стратегически увеличение доли рубля во внешней торговле России способно привести к изменению многолетнего тренда на ослабление российской валюты к доллару США», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что увеличение объема расчетов в рублях также может воспрепятствовать росту доллара. По его словам, в настоящее время часть внешней торговли РФ стала обслуживаться в российской валюте, а не в американской, однако этого мало. Наращивание расчетов в рублях пойдет рублю на пользу, уверен Гинько.