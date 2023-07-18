Поставки российского дизтоплива в Африку и Южную Америку резко выросли

Европейское эмбарго на поставки дизельного топлива из России и потолок цен не привели к сокращению экспорта, напротив, в первом полугодии поставки даже выросли почти на 11 процентов в годовом выражении, до 1,055 миллиона баррелей в сутки (26,16 миллиона тонн), но направления резко изменились. Об этом со ссылкой на данные Kpler пишет «Коммерсантъ».

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Год назад страны Евросоюза, Великобритания и Норвегия закупили 77 процентов российского экспорта. С января по июнь 2023-го (потолок цен и эмбарго выступили в силу в начале февраля) доля составила девять процентов.

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Крупнейшим покупателем российского дизельного топлива в новых условиях стала Турция — 30 процентов (ранее ее доля составляла 8 процентов). Далее с 11 процентами идут Саудовская Аравия и Бразилия, хотя до этого Южная Африка казалась слишком удаленным направлением. Также активно начали закупать топливо в России африканские страны — в Марокко, Тунис и Ливию «утекло» порядка четырех процентов поставок, столько же закупили ОАЭ, а доля Ганы составила три процента.

Аналитики отмечают, что активность компаний в поставках топлива за рубеж объясняется большей выгодой. С момента введения санкций дисконт, который Россия предоставляла покупателям, колебался в районе 20 долларов за баррель. С учетом мировых цен и уровня затрат продажа дизельного топлива оказывалось минимум на 10 долларов за баррель выгоднее, чем поставка сырья.

Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов отметил, что поставки дизельного топлива в июне и июле растут, чему способствует и завершение сезона ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Снижение курса рубля, что удешевляет производство, а также дисконтов и ставок фрахта дополнительно повышает привлекательность экспорта.