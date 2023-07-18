Минфин пойдет на увеличение госдолга России

"В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты - прим. ТАСС) озвучила, 22,8 трлн рублей - это 14,9% ВВП (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику", - сказала Окладникова.