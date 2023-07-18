Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна

Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о последствиях прекращения действия «зерновой сделки», Моравецкий заявил, что Польша будет очень жесткой, если речь идет о защите ее рынка. Он также отметил необходимость строительства инфраструктуры и призвал Европейскую комиссию и американскую администрацию разработать соответствующие механизмы экспорта украинского зерна.

Премьер Польши подчеркнул, что их не будут принуждать к тому, чтобы открыть свой рынок во вред интересам польских фермеров. При этом он добавил, что Варшава готова обеспечивать транзит украинского зерна.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия «зерновой сделки» со стороны России.