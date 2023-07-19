Экс-советник Пентагона рассказал о последствиях создания новой валюты

По его словам, наступает новая эра. Россия, Китай и Индия заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту.

Как отметил эксперт, это будет похоже на «бунт» против финансовой системы США. Макгрегор считает, что в Африке, Южной Америке, Азии многие сочувствуют российской стороне и воспринимают действия Москвы как сопротивление политике Вашингтона. Новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого находятся в России, Китае и Индии.