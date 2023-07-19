Вложения России в гособлигации США увеличились

Данные минфина США свидетельствуют о наращивании Россией портфеля американских гособлигаций. Они увеличились с 35 миллионов долларов в апреле до 36 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Согласно статистике ведомства за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов – в краткосрочных.

Япония и Китай – крупнейшие держатели облигаций казначейства США.

Ранее сообщалось, что, по данным минфина США, в феврале китайский портфель инвестиций в американский госдолг сократился еще на $10,6 млрд, до $848,8 млрд. Вложения страны в госдолг упали до минимума за последние 12,5 лет.