Несколько европейских стран продлят запрет на ввоз украинского зерна

Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния 19 июля подписали декларацию о продлении запрета на ввоз украинского зерна на территории стран. Об этом сообщает ТАСС.

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В декларации подчеркивается, что транзит украинского зерна будет по-прежнему разрешен.

Весной несколько стран ЕС временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский рынок.

3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет распространился на поставки пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы.