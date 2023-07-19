Несколько европейских стран продлят запрет на ввоз украинского зерна
Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния 19 июля подписали декларацию о продлении запрета на ввоз украинского зерна на территории стран. Об этом сообщает ТАСС.
В декларации подчеркивается, что транзит украинского зерна будет по-прежнему разрешен.
Весной несколько стран ЕС временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский рынок.
3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет распространился на поставки пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы.
В Верховной раде сообщали, что в первом квартале 2023 года на четыре граничащие с Украиной страны ЕС (Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию) приходилось 28 процентов всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27 процентов - по зерну и маслу.