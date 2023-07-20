"В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит. <...> Жаль, что я не знаю", - сказал Маск в ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовых итогов компании во II квартале.