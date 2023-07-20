Euroclear получил прибыль в €1,7 млрд от замороженных российских активов

Международный депозитарий Euroclear за шесть месяцев текущего года получил 1,743 млрд евро в виде процентных доходов от российских активов, заблокированных в рамках западных санкций. Об этом со ссылкой на отчет компании пишет «Интерфакс».

После начала СВО западные страны заморозили часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в июле 2023 года отметил, что сумма активов, замороженных странами Евросоюза, составляет примерно €207 млрд.

По данным Банка России, на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

В первом квартале 2023 года процентные доходы от российских активов Euroclear составили 734 млн евро. При том, что за весь прошлый год - 821 млн евро.

Такие процентные доходы вызваны двумя факторами: уровнем процентных ставок и суммой остатков средств, которую Euroclear обязан инвестировать. Однако в международном депозитарии ожидают, что темпы роста доходов замедлятся во втором полугодии.

Еврокомиссия рассматривает различные варианты использования этих средств для помощи Украине, однако в Euroclear подчеркнули, что не намерены распределять прибыль от замороженных российских активов, пока ситуация с ними не прояснится.