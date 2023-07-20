Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции. Документ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправка была внесена в указ главы государства от 8 марта 2022 года «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

«Внести (…) изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «до 31 декабря 2023 г.» словами «до 31 декабря 2025 г.», - отмечается в документе, подписанном сегодня президентом России.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Были введены и ограничения на закупку российских угля и нефти, что привело к росту цен в Европе и США. Также Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.