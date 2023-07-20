Дума одобрила снижение дисконта нефти Urals до $20 при налогообложении

Госдума приняла во втором чтении предложенные правительством поправки, предполагающие снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель c 1 сентября. Поправки были внесены ко второму чтению в законопроект, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Как пояснял ранее статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, начиная с 1 сентября 2023 года, предлагается уменьшить дисконт к цене сорта Urals, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20. Сейчас с 1 июля предельный размер дисконта составляет $25.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent, используемого в налогообложении нефтяной отрасли. По его словам, $25 - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.

Переход на российский индекс для расчета налогов

Кроме того, Госдума одобрила поправку, согласной которой Россия сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Как пояснил ранее Сазанов, сейчас пока сохраняется расчет налогов на основе котировки Urals, рассчитываемой агентством Argus на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование - прим. ТАСС) в европейских портах. Однако, по его словам, с 1 января 2024 года Argus перестанет публиковать эту котировку.

Россия переходит на российский внебиржевой индекс, увеличенный на $4 за баррель, это отражает стоимость доставки, указал он.

Ранее президент Санкт-Петербургской международной товарной-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которая рассчитывает внебиржевой индекс Urals, Алексей Рыбников заявлял журналистам, что надеется на начало использования индикатора СПбМТСБ с 1 января 2024 года. По его словам, биржа готова к этому технологически, а все нормативные документы подготовлены и согласованы.