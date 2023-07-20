Экономист предрек повышение ключевой ставки в России

«Пока и инфляции сильной нет. Но сейчас как раз идет период низкой инфляции, летом инфляция растет мало, поэтому то, что цены сейчас растут, а не падают говорит о том, что потенциальная инфляция может быть очень высокой. Насколько это будет сигналом для Центробанка, сказать сложно. Может, они пока решат не трогать ключевую ставку, но я подозреваю, что они все-таки ее повысят на один-два процентных пункта максимум», — поделился прогнозом Кульбака.