Международные резервы России в июле выросли на миллиарды долларов

Международные резервы России с 7 по 14 июля увеличились на 11,3 миллиарда долларов и составили 594,4 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Банка России .

Уточняется, что рост произошел преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам. По данным на 7 июля, объем резервов России составлял 583,1 миллиарда долларов.

Ранее для защиты российских активов за рубежом в Минфине предложили выпустить специальные облигации, которые будут привязаны к замороженным в недружественных государствах средствам. Такими бумагами можно было бы расплачиваться за бизнес уходящих из страны компаний, чтобы такие сделки не приводили к волатильности национальной валюты.