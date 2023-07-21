Бизнес Италии и России вырабатывает схему торговли в условиях санкций

Итало-Российская торговая палата помогает бизнесу контролировать таможенные коды, чтобы не нарушить санкции во взаимной торговле и создает законную схему расчетов. Об этом в интервью "РГ" рассказал президент организации Фердинандо Пелаццо. По его словам, итальянский бизнес желает остаться в России, хотя многим компаниям приходится уходить.

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Как антироссийские санкции повлияли на товарооборот между Италией и Россией?

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Фердинандо Пелаццо: В прошлом году товарооборот выглядел однозначно лучше +50% по отношению к 2021 году. По итогам этого года мы прогнозируем заметное ухудшение. Год назад экспорт из России заметно вырос - на 89%, а импорт из Италии снизился на 23%. Однако в 2022 году энергоресурсы, поставляемые из России, стоили достаточно дорого. Поэтому Россия оказалась в плюсе.

Что касается 2023 года, то пока мы можем судить лишь по показателям первого квартала. Статистика показывает, что экспорт из России просел на 80%, он составил 1,6 млрд евро, а экспорт из Италии - 1,3 млрд евро. Экспорт из Италии потерял 23% по отношению к 2021 году. В этом году первый квартал по отношению к прошлому году - это 14%, а второй квартал - 15%.

Как бизнес справляется с отключением от SWIFT?

Фердинандо Пелаццо: Надо иметь в виду, что в Италии порядка 80% экономики - это маленькие, зачастую семейные предприятия. То есть отец управляет бизнесом, а дети ему помогают. Ситуация в общем противоположная тому, что мы пока наблюдаем в России. Многие из таких мелких предпринимателей даже не знают, попал их товар под санкции или нет. В свою очередь мы, как торговая палата, контролируем таможенные коды, чтобы эти предприятия окончательно не отказались от поставок товаров в Россию, поскольку у них нет огромного штата юристов и введение антироссийских санкций стало для них огромной головной болью.

Идя навстречу членам нашего объединения, мы запускаем свою платежную систему, которая поможет нам вести расчеты через торговую палату. Поясню, проблемы ведь еще не только со SWIFT. Небольшому предприятию трудно в России открыть счет, поскольку платежи иногда должны составлять не менее 50 тыс. евро. Так, мы решили создать дополнительную структуру палаты в третьей стране, дружественной России. Таким образом, мы будем вести расчеты в рублях через эту дочернюю структуру, например в Армении или Казахстане, а затем перемещать платежи в Италию. Мы будем выступать поручителями экспортера по договору купли-продажи. То есть мы получаем, например, тысячу рублей, конвертируем эти деньги в евро и перемещаем в Италию поставщику.

Еще одна проблема - это то, что банк-корреспондент, который может находиться где-нибудь за рубежом в Германии, может просто взять и заморозить платеж из России. То есть российский предприниматель оплатил поставку товара, а итальянский эти деньги не получил, потому что зарубежный банк этот платеж заблокировал. Если законодательство разрешает, то мы можем воспользоваться этим правом, не боясь давления со стороны. Мы не банк и не имеем дочерних структур в Европе и США, институционально мы палата между Россией и Италией. Этой системой могут пользоваться наши члены как из России, так и из Италии, и это абсолютно прозрачная, юридически заверенная схема.

Мы видим, что некоторые итальянские бренды не спешат покидать российский рынок, а кое-кто даже взял курс на расширение. С чем это связано?

Фердинандо Пелаццо: Действительно, существует много компаний, которые приняли решение остаться на российском рынке. Надо сказать, что итальянцы в своем большинстве старались остаться в России. Тем не менее мало-помалу наши предприятия покидают Россию. Несомненно, имеются те, кто остался и даже начал увеличивать экспансию на рынке, но и немало тех, кто сейчас замер в ожидании лучших времен, физически оставаясь здесь. Многие такие компании сейчас раздумывают, как бы им освободиться от российских активов.

Какая доля итальянского бизнеса покинула российский рынок?

Фердинандо Пелаццо: У нас есть четкие данные. Доля покинувших Россию незначительна. Но мы знаем, есть компании, которые сейчас намерены уходить. Итоги можно будет подвести в конце года.

А как в основном поступают итальянские бизнесмены? Передают операционное управление российскому менеджменту или продают активы?

Фердинандо Пелаццо: Они действуют по-разному. Нет какой-то общепринятой практики, нет и особой итальянской специфики в этом вопросе. В основном стараются продать бизнес. Но вернуться потом будет сложнее. И все это понимают.

Как вы оцениваете инвестиционный климат в России для итальянцев?

Фердинандо Пелаццо: Кратко - все заморожено. Так исторически сложилось, что итальянцы хорошие продавцы и плохие инвесторы. Сейчас мы особенно концентрируемся на продажах. Тем более, как я уже говорил ранее, существенная часть наших предприятий небольшие, а инвестиции - прерогатива крупного бизнеса.

Низкая инвестиционная активность наблюдалась и до событий прошлого года. Хотя все равно некоторые бизнесмены рассматривают инвестиции в Россию на будущее. Сейчас по факту период неопределенности и на рынке присутствует состояние стагнации. Что касается банковской сферы, то тут все радикально. Даже если существуют все условия для вложений, то, когда речь идет о России, банкиры предпочитают отказываться сразу. Само по себе слово Россия уже недопустимо в нынешних реалиях.

С какими сложностями сейчас сталкиваются российские бизнесмены в Италии?

Фердинандо Пелаццо: Очень сложно открыть счет в банке, причем проще даже открыть его как физлицу, нежели юрлицу.

В Европе могут заморозить счета компаний с суммой не менее 125 тыс. евро, потому что собственник - россиянин без местного вида на жительство

Замораживают ли власти Италии российские активы? Если да, то кто отстаивает права наших предпринимателей в Европе?

Фердинандо Пелаццо: Много таких случаев по отношению к физическим лицам. Например, россияне покупали квартиры, виллы и другую недвижимость в Италии, а сейчас они не могут их продать. Таких замороженных активов сейчас в районе 2 млрд евро. Замораживают активы компаний, которые были связаны с санкционным бизнесом, а также тех, кто к нему не имел ни малейшего отношения, то есть полностью чистые предприятия.

Сейчас могут заморозить счета несанкционных компаний, на счету которых сумма свыше 125 тыс. евро, просто потому, что собственник - россиянин и не является налоговым резидентом Италии, не имеет гражданства и ВНЖ. Так, зачастую инвестиции в активы проводились через Кипр или какие-то третьи страны.

Российский бизнес также уходит из Италии? Насколько эта доля

велика?

Фердинандо Пелаццо: Например, в Италии есть очень крупная и старая алкогольная компания, которую купила компания российского бизнесмена. То есть российский бизнес на самом деле спас эту компанию от банкротства, поскольку она была сосредоточена только на внутреннем рынке и потерпела крах, игнорируя международный рынок. Сейчас по всем законам это итальянская компания. В Италии также базировалась дочка ЛУКОЙЛ, ее сейчас продают. Ну и множество предприятий в туристической сфере, которые были ориентированы на российского туриста, а турпоток, как известно, в Италию иссяк. Продать свои активы эти бизнесмены тоже не могут - они у многих заморожены. Но российского бизнеса в Италии представлено было немного.

Тем не менее россияне больше, чем другие иностранцы, склонны понимать специфику работы с Италией.

Разве вся сложившаяся ситуация не противоречит международному праву?