Новая Зеландия расширила санкции против России

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении российских и белорусских предприятий и граждан. Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты, опубликованном в пятницу.

"Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России", - заявила Махута, отметив, что финансовые ограничения будут введены в отношении трех российских граждан, "вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию", и трех граждан Белоруссии.

Министр сообщила, что в новый санкционный список включены также 11 предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые "разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии, используемые Россией для ведения войны против Украины".

"Санкции также будут распространены на шесть белорусских организаций, в том числе финансово-кредитных, причастных к поддержке РФ", - добавила министр.

17 июня президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств заявил, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями.